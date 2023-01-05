Doğu Anadolu'da tek... Ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Malatya'da Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesi, 2022 yılında yoğun ilgi gördü. Hayvanat Bahçesi'ni yıl boyunca 187 bine yakın kişi ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde tek olma özelliğine sahip olan Orduzu Hayvanat Bahçesi, 2022 yılında şehir içinden ve il dışından birçok ziyaretçinin uğrak noktası oldu.

2022 yılı içerisinde toplamda 186 bin 201 kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde 78 türden bin 300’ün üzerinde hayvan bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı M. Hanifi Acar, Turgut Özal Tabiat Parkı yerleşkesialanında bulunan Orduzu Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan hayvanlarla ilgili bilgiler verdi.Acar, 2022 yılında 7 ceylan, 12 koyun, 2 lama, 2 kızıl geyik, 3 örümcek maymun ve 7 kurdun hayvanat bahçesinde doğduğunu belirtti.

2022 yılının değerlendirmesini yapan Acar, “2022 yılı içerisinde toplamda 186 bin 201 kişi, hayvanat bahçemizi ziyaret etti. Burada 78 türden bin 300’ün üzerinde hayvanımız bulunmaktadır. Hayvanat Bahçemizde farklı türden birçok hayvan bulunuyor. 2022 yılında 7 ceylan, 12 koyun, 2 lama, 2 kızıl geyik, 3 örümcek maymun, 7 kurt, 52 tane de kuş türlerinden yavrularımız hayvanat bahçemizde dünyaya geldiler. Tabii biz, Türkiye’deki diğer hayvanat bahçeleriyle de irtibat halindeyiz. Gerektiği zamanlarda birbirimize destek oluyoruz. Örneğin yakın bir zamanda Tarsus Hayvanat Bahçesi bize deve kuşu hediye etti. Bizde onların ihtiyacı olan ceylanlarımızdan hediye ettik” ifadelerini kullandı.

2023 yılında da titizlikle ve öz veriyle çalışacaklarını ifade eden Başkan Acar, “Çocuklar hayvanat bahçemize geldiklerinde gerçekten aileleriyle birlikte mükemmel bir mesire alanında güzel ve mutlu bir gün geçiriyorlar.Çocuklarımız, içlerindeki hayvan sevgisini artırmış oluyorlar. İnşallah 2023 yılı da hem ülkemiz hem de hayvanat bahçemiz için hem de Malatya’mız için hayırlar getirir” dedi.