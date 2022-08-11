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Diyarbakır’ın caddeleri 'Oya' gibi işlendi

Yerel 11.08.2022, 16:09
Diyarbakır’ın caddeleri 'Oya' gibi işlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin belirlenen cadde, refüj, park ve kavşaklarına 2 bin oya ağacı dikti.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve estetik bir kent için bitkilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2022 planlamasında kentin belirlenen cadde, refüj, park ve kavşaklarına dekoratif bitkilerden olan oya ağacı dikti.

Ekipler, Mahabad Bulvarı, Mezopotamya Caddesi, Havaalanı Yonca Kavşağı, Abdulkadir Aksu Caddesi, Araştırma Kavşağı, Dicle Vadisi, Hz Süleyman Parkı, Kurşunlu Cami çevresi, Sümerpark, Selahattin Eyyubi Caddesi ve Musa Anter Caddesi’ne Çiçek dönemi uzun olan 2 bin oya ağacını toprakla buluşturdu. Ağaçların iyi bir şekilde gelişmesi için toprağa bol miktarda gübre ve vitamin takviyesinde bulunulurken, zararlı haşerelerden etkilenmemesi için de ilaçlama çalışması yapıldı.

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