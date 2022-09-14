Diyarbakır’dan Pakistan’a yardım eli uzatıldı

Diyarbakır’da, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda paketinin bulunduğu 12 tır yardım gönderildi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde sel felaketinin yaşandığı Pakistan için başlatılan yardım kampanyasına destek sürüyor.

Diyarbakır Valiliği, AFAD koordinasyonunda kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından 12 bin 923 insani yardım kolisi hazırlandı.

Hazırlanan yardım tırları için AFAD İl Müdürlüğünde uğurlama programı düzenledi.

Vali Ali İhsan Su yaptığı konuşmada Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyledi. Yardımların ulaşması için kentte ortak bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Vali Su, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla biz de ilimiz bazında kardeş ve dost ülke Pakistan'a bir yardım konvoyu hazırladık. İlimizde başta valiliğimiz koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi,ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum kuruluşları olarak ve yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla buradan dost ve kardeş ülke Pakistan'a 12 bin 923 insani yardım kolisini yola çıkarıyoruz. Diyarbakır ili olarak Pakistan'da selden zarar gören oradaki dost ve kardeş insanlara yardım elini buradan uzatıyoruz. Pakistan halkına geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun diyorum. Cenabı hak bir daha inşallah böyle felaketler yaşatmasın diye dua ediyoruz, temenni ediyoruz" dedi.

AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin de hazır bulunduğu programda yardım malzemeleri Pakistan'a ulaştırılmak üzere dualarla Van'a uğurlandı.