Diyarbakır’da yeni yerleşim alanlarına yeni yollar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinde trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yollar inşa ediyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, trafik akışının daha sağlıklı olması için Sur ilçesinde yeni bağlantı yolu çalışmalarına başladı.

Yeni imar yolları açma kapsamında ekipler, Bırkleyn caddesinde alt yapı ve zemin iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

40 metre genişliğine sahip olacak yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açılacak.

Bırkleyn caddesi, yeni imara açılan yerleşim yerlerinde trafik akışını Terkan Caddesi üzerinden Silvan Yolu’na aktaracak.

Bu sayede trafik akışı rahatlayarak vatandaşlara daha rahat ulaşım imkânı sağlanacak.