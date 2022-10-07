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Diyarbakır’da vatandaşlara kandillik ikram

Yerel 07.10.2022, 16:47
Diyarbakır’da vatandaşlara kandillik ikram

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla Diyarbakır’da vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Diyarbakır’da kentin farklı noktalarında kandil simidi ve lokumdan oluşan 30 bin paketi vatandaşlara dağıttı. Ekipler, vatandaşların kandilini kutlayıp tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını diledi.

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