Diyarbakır’da vatandaşlara kandillik ikram

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla Diyarbakır’da vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Diyarbakır’da kentin farklı noktalarında kandil simidi ve lokumdan oluşan 30 bin paketi vatandaşlara dağıttı. Ekipler, vatandaşların kandilini kutlayıp tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını diledi.