Diyarbakır’da ulaşımda ‘klima’ isyanı!

Diyarbakır'da 43 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı toplu taşıma araçlarında klimaların kullanılmaması vatandaşın tepkisine neden oldu.

EBUZER ELALTUNTERİN

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da şehir içi ulaşımda özel halk otobüsleri ve minibüslerde klimaların kullanmamasından dolayı dert yanan vatandaşlar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunarak acil denetim yapmasını istedi.

Sıcaklığın aşırı derece de arttığı bu günlerde klimaların açılmamasından dert yanan bir vatandaş, “Diyarbakır sıcak bir şehir ve belediye yetkilileri bunu göz önünde bulundurarak acilen denetim yapması gerekiyor. Çünkü şehir içi yolculukta sıcaktan bunalan vatandaşların birçok kez şoförle tartıştığına şahit oldum. Bu durum anca denetim ile çözülebilir” dedi.