Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün akşam saatlerin de virajı alamayan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Laleş Bulvarı ve Memursen Bulvarı kavşağında seyir halinde olan 60 EJ 310 plakalı Dacia Logan markalı otomobil sürücüsü virajı alamayınca takla atarak kavşağın içine girdi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevrdeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.