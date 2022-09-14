Diyarbakır’da sorunsuz altyapı için kanalizasyonlar güçlendiriliyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, çökme sorunu yaşanan kanalizasyon şebekelerini yaptığı çalışmayla yeniden aktif hale getiriyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - DİSKİ Genel Müdürlüğü kentin altyapı hizmetlerinin sorunsuz çalışması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bakım onarım çalışmasıyla kanalizasyon çökmesinden meydana gelen tıkanıklık sorununu gideriyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon sorunlarını gidermek amacıyla 116 kişiden oluşan 22 ayrı ekiple 7/24 esasına uygun çalışma yürütüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kapsamlı temizlik çalışmalarını inceleyerek personelden bilgi aldı. Kanalizasyon şebekelerin bakım, onarım ve yapım çalışmalarının kent genelinde devam ettiği belirten Tutşi, "DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı projelerimiz sürüyor. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerimizde bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz demeden yapıyoruz. Ekiplerimiz, eksikleri anında tespit ederek sorunları çözüme kavuşturuyor" dedi.