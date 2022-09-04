Diyarbakır’da gece şehir içi ulaşımına yeni güzergah

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine gece çalışan yeni otobüs hattı açtı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, gelen talepler üzerine gece şehir içinde hizmet veren nöbetçi toplu taşıma araçlarına yeni güzergah ekledi.

Yeni belirlenen güzergahta Z7 koduyla çalışan toplu taşıma hattı, 20:30’dan, gece 00.30’a kadar 2 araç ile karşılıklı toplu taşıma hizmeti verecek.

Bu düzenleme ile Havaalanı - Otogar - Üç Kuyu Toki Bölgesine toplu taşıma ihtiyacı karşılanmış olacak.

Z7 GÜZERGAHI: Havaalanı - Nevruz Park - Evrim Alataş Cad. - Ahmet Kaya Caddesi - Otogar- 50 Metrelik Yol- Lunapark- 75 Metrelik Yol - Dünya Kavşağı - Tekel - Mastfroş Cad. - Maliye Konutları - Üçkuyu Toki.