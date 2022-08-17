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Diyarbakır’da gece otobüslerinin sayısı arttırıldı

Yerel 17.08.2022, 15:26
Diyarbakır’da gece otobüslerinin sayısı arttırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine gece çalışan otobüs sayısını artırdı, iki yeni hat açtı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, gelen talepler üzerine gece şehir içinde hizmet veren nöbetçi toplu taşıma araçlarına yeni güzergahlar ekleyerek yoğunluk yaşanan hatlara ise ilave araç ile sefer sayısını artırdı.

Yeni belirlenen ve sefer sayıları artırılan güzergahlarda araçlar saat 20.00 ile gece 01.00 arasında hizmet verecek.

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