Son Dakika
Diyarbakır’da gece otobüslerinin sayısı arttırıldı
Yerel 17.08.2022, 15:26
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine gece çalışan otobüs sayısını artırdı, iki yeni hat açtı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları için çalışmalarını sürdürüyor.
Ulaşım Daire Başkanlığı, gelen talepler üzerine gece şehir içinde hizmet veren nöbetçi toplu taşıma araçlarına yeni güzergahlar ekleyerek yoğunluk yaşanan hatlara ise ilave araç ile sefer sayısını artırdı.
Yeni belirlenen ve sefer sayıları artırılan güzergahlarda araçlar saat 20.00 ile gece 01.00 arasında hizmet verecek.
29
açık
Namaz Vakti 17 Ağustos 2022
|İmsak
|04:32
|Güneş
|06:08
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:02
|Akşam
|20:08
|Yatsı
|21:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
|6. Real Sociedad
|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Rayo Vallecano
|1
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü