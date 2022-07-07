Diyarbakır’da anız yangını

Diyarbakır Havalimanı yolu üzerinde bulunan arazide anız yakılması sonucu çıkan yangın kısa süreli korku ve paniğe yol açarken, Diyarbakır Bağlar Belediyesi zabıta ve park bahçeler müdürlüklerine bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek çevreye yayılması önlendi.Ebuzer ELALTUNTERİN

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yapılan tüm uyarılara rağmen arazilerde yaşanan anız yakma olayları tehlike saçıp hem tarım topraklarına hem yangına neden olarak çevreye zarar verirken, merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi’nde bu nedenle meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olayı haber alan Bağlar Belediyesi zabıta ile park bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler teknik ekipman ve imkanlarla müdahale ederek yangının büyümesini önledi.