Diyarbakır’da 'Akademi Lise'de kayıtlar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla açtığı Akademi Liselerde yeni dönem için kayıtlar devam ediyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimdeki başarı grafiklerini yukarı taşımak ve eğitimleri devam eden öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden ve önceki dönemlerde birçok öğrenciyi hedefindeki üniversiteye kavuşturan Akademi Liselerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için kayıtlar başladı.

Eğitim hizmetlerinin ücretsiz verildiği Akademi Liselerde, üniversiteye hazırlık temel derslilerinin yanı sıra idare tarafından belirlenen takvim çizelgesinde Halk Oyunları, Din Kültürü, Akıl-Zeka Oyunları, Bilişim ve Müzik alanlarında etkinlikler de yapılıyor.