Diyarbakır’da 428 kilometre yola asfalt

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında 428 kilometre yolu asfaltladı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların seyahat güvenliklerinin ön planda tutularak yapılan çalışmalarda kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, Bağlar’da 36,79 kilometre 1. ve 2. kat sathi kaplama, Sur’da32,3 kilometre 1. ve 2. kat sathi kaplama, Çınar’da 167,55 kilometre 1. ve 2. kat sathi kaplama,1,50 kilometre parke, Ergani’de 32 kilometre 2. kat sathi kaplama, Eğil’de 46,5 kilometre 1. ve 2. kat sathi kaplama, 2,50 parke, Hani’de 2,70 kilometre parkeHazro’da 31,40 kilometre 1. kat sathi kaplama, Kocaköy’de 18,00 kilometre 1. kat sathi kaplama, 500 metre parke, Lice’de 18,40 kilometre 1. kat sathi kaplama, Kulp’ta ise 40,00 kilometre 2. kat sathi kaplama, 2,70 kilometre parke yol çalışması yürüttü.