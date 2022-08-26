Diyarbakır Yenişehir'de Kur'an kurslarında futbol keyfi

Diyarbakır Yenişehir’de Yaz Kur’an Kursları kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Müftülüğü iş birliğinde Yaz Kur’an Kursları arasında futbol turnuvası düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin talimatları ile Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü Spor Tesisleri’nde düzenlenen futbol turnuvasına 8 takım katıldı.

Turnuvada birinci olan Devlet Su İşleri Kur’an Kursu öğrencilerini tebrik eden Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, Futbol Turnuvası’nda Devlet Su İşleri Kur’an Kursu'nun birinciliği elde ettiğini kaydetti. "Hem öğrencilerimizi hem de emeği geçen tüm eğitmenlerimizi tebrik ediyoruz" diyen Tekin, "Belediye olarak çocuklarımızın sevincine ortak olmak bizleri çok mutlu etti. Bu bağlamda müftülüğümüz ile etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

Turnuvayı kazanan ilk 3 takıma Müdür Tekin kupalarını taktim etti.