Diyarbakır Yenişehir'de içme suyu ve altyapı sorunu çözülüyor

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Çelikevler mahallesinde içme suyu hattı devreye alınıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü Yenişehir ilçesi Çelikevler mahallesinde içme suyu hattını devreye alıyor.

Kentte daha güçlü bir altyapı için çalışmalarını sürdüren DİSKİ Genel Müdürlüğü, Çelikevler mahallesinde uzun yıllardır içme suyu ve altyapı sorununu çözmek amacıyla çalışıyor.

Proje kapsamında 4 bin 933 metre içme suyu şebekesi döşeyen ekipler, 120 yapının yer aldığı mahallede de altyapı sorununu gidererek, 13 bin 834 metre kanalizasyon şebekesi döşedi.

Mahallenin atık suları 5 bin 892 metre uzunluğunda terfi hattıyla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletileceğini belirten DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yeni depoların bağlantılarının yapılacağını kaydetti.

Çalışmaları yerinde inceleyerek teknik personelden bilgi alan Tutşi, söz konusu projenin mahalle için önemli olduğunu vurguladı.

Her bölgede kazı ve yeni hat döşeme çalışması yaptıklarını belirten Tutşi, "Kanalizasyon hatlarını çalışmalar sırasında yeni şebekelere bağladık. İçme suyu ve yeni depoları da çalışmaların sonunda etap etap devreye alacağız. Tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.