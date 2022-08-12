Diyarbakır Yenişehir'de görevden alınan okul müdürüne veliler sahip çıktı
Diyarbakır'da bulunan Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi okulu Müdürü Mahmut Ercil’in hukuksuz bir şekilde görevden alınmasına tepki gösteren veliler ve öğrenciler basın açıklaması yaptı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Okulu Müdürü Mahmut Ercil, şehirdeki öğretmenlerin şikâyeti üzerine kendisi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı.
Görevden alınma kararı sonrasında Okul Müdürü Ercil için bazı veliler ve öğrenciler, Diyarbakır İl Milli eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet Fen Lisesi Mezun ve Mensuplar Derneği Başkanı Mehmet Yavuz Kahraman tarafından yapılan açıklamada, yanlış uygulamanın kaldırılması ve Müdür Ercil'in bir an evvel görevine iade edilmesi yetkililerden talep edildi.
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