Diyarbakır Yenişehir'de gençlere bol etkinlikli tatil

Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi tatil imkanı bulamayan gençler için etkinlik düzenledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Yenişehir Belediyesi tatil imkanı bulamayan ve kenttin yaz sıcaklarından bunalan gençler için etkinlik düzenledi.

Etkinliğe başvuran gençler, toplanıp belediyenin piknik alanına götürüldü. Etkinlikle birlikte destek veren AFAD, itfaiye, emniyet, Kızılay ve Yeşilay gibi diğer kurumlarda burada gençlere alanlarında eğitim desteği sundu.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip şehirlerinden biriyiz diyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, hemen hemen ilçe nüfusunun yüzde 50’si genç nüfustan oluştuğunu söyledi.

Yenişehir Belediyesi olarak hizmetlerinin en temel merkezine gençleri oturttuklarını ifade eden Beşikci, hayatın hiçbir alanında gençleri ihmal etmediklerini belirterek, "Spordan, sanata, kültürden, eğitime birçok farklı alanda gençlerimize yönelik hizmetlerimiz var. Bu yaz tatili döneminde de 50’şerlik gruplar halinde iki gece üç gün süren periyotlar şeklinde gençlerimizi fidanlık tesislerinde doğal bir ortamda kampa dahil ettik. İlçemizde gençlerden de çok yoğun bir başvuru oldu” diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında ayrıca AFAD, itfaiye, Emniyet Müdürlüğümüzün Siber Daire Başkanlığı, Yeşilay’ımız, Kızılay’ımız gibi farklı kurumlarımız alanlarıyla ilgili eğlenceli etkinliklerle görev alanlarındaki konuları anlatmaya ve öğretmeye çalıştı.