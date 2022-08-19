Diyarbakır Yenişehir'de Fidanlık Alanı’na yeni çehre

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, birçok sosyal aktiviteye aynı anda ev sahipliği yapılabilecek daha önceki adıyla Yenişehir Fidanlık Alanı’nda çalışmalarını tamamlanma aşamasına getirdi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve dinlenme alanları oluşturmak amacıyla yeşil alanlarda çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Mardin yolu üzerinde yer alan ve uzun süredir kullanılmayan Büyükşehir Belediyesi Piknik Alanı’nı yeniden düzenledi. Ekipler, Dicle Nehri kıyısında yer alan ve toplam 201 bin metrekare üzerine kurulu Piknik Alanı’nı vatandaşların hizmetine açmak için yenileme çalışmalarını tamamlanma aşamasına getirdi.

Çalışmalarda şu ana kadar altyapıda sulama tesisatları ve elektrik sistemleri, 10 bin metrekare rulo çim dikimi, kent mobilyalarının montajları, piknik alanında tesviye işleri ve çalı dikim işlemlerini bitiren ekipler, çevre düzenlemesinde son eksikleri tamamladı.

Çalı dikimlerinde 5 bin lavanta kullanan ekipler, ayrıca farklı tür ve renklerde 10 bin gülü toprakla buluşturarak gül bahçesi oluşturdu. Alanda yer alan çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, futbol, voleybol, basketbol sahaları, tenis kortlarının yenilendiği çalışmada ayrıca otopark alanına 8 bin metrekare parke taşı döşendi.

Gündüz vakitleri dışında vatandaşların alandan gece saatlerinden de yararlanmalarını sağlamak amacıyla piknik ve dinleme alanına,45 dekoratif ve 15 aydınlatma direkleri yerleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Piknik Alanı’nın, giriş kapısı aydınlatmasının da yapıldığı çalışmada ayrıca daha önce dikilen 15 aydınlatma direğinin bakım-onarımı gerçekleştirilerek aktif hale getirildi.