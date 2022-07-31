Diyarbakır Yenişehir'de apartman dairesindeki yangın korkuttu

Diyarbakır’daki bir binanın üçüncü katında çıkan yangın korkuttu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Yenişehir'de Ofis semtinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında küçük çapta patlamalar da yaşanırken, dairede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.