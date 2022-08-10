Diyarbakır Yenişehir'de alt yapı çalışmaları

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Aziziye Deresi'nde alt yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - DİSKİ Genel Müdürlüğü, Aziziye ve Gürdoğan mahallelerinde çarpık yapılaşmadan kaynaklı atıksuların deşarj edilememesi nedeniyle ortaya çıkan koku ve sağlıksız görüntüleri yürüttüğü çalışmayla gideriyor.

“Kayapınar-Yenişehir Kısmi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi” kapsamında ekipler, Silvan yolu Karayolunun altından yatay sondaj çalışması ile suyun tahliye edilmesini sağlayacak.

Ekipler, yağış nedeni ile oluşabilecek su baskınları ve sel ihtimaline karşı kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü M. Fırat Tutşi, projenin bölgenin altyapısını güçlendirdiğini belirtti. Uzun yıllardır burada kaçak yapılaşma nedeniyle kanalizasyon ve koku sorunu yaşandığına vurgu yapan Tutşi, "Problemi çözmek amacıyla büyük bir proje başlattık. Proje ile hem bölgedeki altyapı hattı rahatlayacak hem de Dicle Nehri’nin kirlenmesi önlenmiş olacak. Vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla en iyi hizmeti yapmanın gayretindeyiz" dedi.