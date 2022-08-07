Diyarbakır Valisi'nden ilçe turlarına devam

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, ilçe ziyaretleri kapsamında Kulp, Lice ve Kocaköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, devam eden çalışmaları inceledi.DİYARBAKIR VALİSİ ALİ İHSAN SU İLÇE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR.

Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakı Valisi Ali İhsan Su, Kulp ilçesinde Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ile Tarım ve Orman il müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen “Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında yetiştiricilere dağıtılan meyve bahçeleri ihata malzemesi dağıttı.

Malzeme dağıtım töreninde konuşan Vali Su, valilik ve büyükşehir belediyesi olarak birçok hizmeti hayata geçirdiklerini, Kulp ilçesinde önemli işler yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında çok güzel işler yaptığına dikkati çeken Vali Su, son iki yılda Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ve Tarım Bakanlığının katkılarıyla siz üreticilere 13 milyon 333 bin liralık fidan dağıttıklarını ifade etti.

“56 bin 618 fıstık çöğürü, 111 binbadem fidanı, 10 bin 243 ceviz fidanı dağıttık. 16 ilçemizde 550 kişiye 177 bin 760 fidanın dağıtımını gerçekleştirdik" diyen Vali Su, "Kulp’tason 2 yılda 98 üreticimize 533 dekar alanında 21 bin 921 filan dağıtımı gerçekleştik. Bugün de fidanların dikildiği bahçelerin korunması için tel örgü, beton direk ve payandalarının dağıtımını gerçekleştireceğiz. Böylelikle 10 bin 522 beton direk, 156 bin metrenin üzerinde de dikenli teli sizlere teslim edeceğiz. Böylelikle bu yaptığımız bahçelerinin etrafını da inşallah güzelce muhafaza altına alacağız ki, hayvanlar girmesinin ürünlerinize zarar vermesin" diye konuştu.

Gençlerin yararlanması için ilçede yarı olimpik bir yüzme havuzu ile yeni terminal binasının inşasına başladıklarını aktaran Vali Su, gençler ve çocuklar için ilçede bir bilgievi ve akademi lise yapmayı planladıklarını vurguladı.

Malzeme dağıtım törenin ardından Kulp kaymakamlığına geçen Vali Su, Kaymakam Mustafa Gözlet’ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Su, ardından gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, vatandaşla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti, dondurma ikram etti.

Daha sonra Kulp’a bağlı Ağaçlı köyünde bulunan İpek İplik Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Vali Su, daha sonra Lice ve Kocaköy ilçelerine geçti. İlçe ziyaretlerine Lice ve Kocaköy’de devam eden Vali Su, bu ilçelerde süren çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.