Diyarbakır Valisi'nden dernek ve Cemevi'ne ziyaret

Diyarbakır Valisi Ali İhsan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi’ni ziyaret etti.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi’ni ziyaret etti.

Dernek başkanı Aydın Atlı, Başkan Tardımcısı Ayfer Artan ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Vali Ali İhsan Su, geçmiş olsun dileklerini ileterek “Muharrem Ayı’nda tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabulünü Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Başkan Atlı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Ali İhsan Su, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şubesi Başkanı Atlı ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Atlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın ilgi ve alakalarından dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.

Ziyarete Jandarma Bölge Komutanı Dr. Fuat Güney, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü V. Sinan Demir, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ve Bağlar İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş eşlik etti.