Diyarbakır Valisi'nden Bismil'e ziyaret

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bismil ilçesinde devam eden proje ve yatırımları incelerken, vatandaşlarla da bir araya geldi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) -Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince tarafından karşılanan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, ilçede devam eden yatırım çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.

Bismil Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) incelemede bulunan Vali Su, ardından Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yapımı süren Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti.

Millet Bahçesi 2. Etap çalışmalarını da denetleyen Vali Su, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Tekstil Kent inşaat alanlarında incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nı da ziyaret eden Vali Su, Akademi Lisede eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Burada ilçe esnafını da ziyaret eden Vali Su, vatandaşlarla çay içip sohbet etti, talepleri dinledi.