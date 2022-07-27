Diyarbakır Valiliği 'istihdam ve mesleki eğitim' için toplandı

Diyarbakır Valiliği, 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu' toplantısını gerçekleştirdi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA)- Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun başkanlığında, İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Yılda dört defa yapılan ve Diyarbakır’ın istihdam ve mesleki eğitim kurullarının oluşumu, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen toplantı Valilik Hevsel Toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Yılmaz, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl genelinde, istihdam sağlamaya yönelik faaliyetler ve 2022’de istihdama dönük yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Daha önce alınan kararlar ve yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün birinci altı aylık hedef ve gerçekleşmelere ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Toplantı, kentteki istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda sürdürülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verilmesinin ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle son buldu.