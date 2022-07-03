Diyarbakır Surları yenileniyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Ali İhsan Su, hafta sonu mesaisinde Surlarda devam eden çalışmaları inceledi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Ali İhsan Su, ilk olarak restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Ulu Beden Burcu’nda incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Su, daha sonra incelemelerine Yedi Kardeş Burcu ve Sur çevresinde yürütülen çalışmalar ile devam etti.

Vali Su, ardından Sur İçinde restorasyon çalışmaları devam ve Kültür Evi’ne dönüştürülecek Şehzadeler Konağı’na geçti.

Alanda yürütülen çalışmaları denetleyen Vali Su, Cam Seyir Terasa geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Su, vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.