Diyarbakır Sur'da kaldırım işgaline suç duyurusu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde acil kamulaştırılma sonrası yapılan işletmelerin kaldırımlara kadar yayılması tepkilere neden oluyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da Yenikapı Sokak'ta ticari mekan sahipleri, kaldırımları işgal ederek, yayaların kullanımını adeta kapatılmış durumda.

Duruma tepki gösteren Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Ferit Kahraman, “Yakın zamanda ihalesi yapılan bu yapıların 52 tanesi Emlak Yönetimi AŞ. Tarafından ihale edildi ama burada 52 den daha fazla yapı var. Geri kalan yapılar ise belli başlı firmalara direk tahsis edildi. Dolayısıyla bu inşa faaliyetlerinden sonra ve oradaki ticari mekânların aktif hale gelmesiyle birlikte, kapalı mekânlar dışında da bir alan gaspı var” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin daha önce basın açıklaması yaptıklarını, yetkilileri göreve davet ettiklerini hatırlatan Kahraman, “Bu durumu öngörerek yetkilileri göreve çağırmıştık. Nitekim bu bahsettiğimiz sorun gerçekleşti. Aslında bir görevsizlik örneği olduğunu vurgulamak daha doğru olur. Bu ticari mekânlar çalışmaya başladıktan sora kaldırımları masa ve sandalyelerle, yapıya ait olmayan başka yapıya ait olan parselleri de yapı arka bahçesi olarak peyzaj ve çevre düzenlemesi olarak kullanmaya yönelik bir takım faaliyetlerin içerisine girdi. Tabii sadece kaldırım ve arka bahçeler değil yapı bazında da bir takım müdahaleleri yapılıyor. Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı denilen bir plan var ve kentsel sit alanı bu koruma amaçlı plana göre inşa faaliyetleri sürdürümesin gerekiyor” diye konuştu.

Kahraman, ayrıca söz konusu gasplardan dolayı insanların araç yolundan yürümek zorunda kaldığını vurgulayarak, “Burada mesele sadece olası bir trafik kazası değil, herkesin kendi sınırını, kendi hakkı olan sınırlar içerisinde kalması” dedi.

Sur ilçesinin kedine has bir yapısı ve dokusu olduğunu hatırlatan Kahraman, "Konuyla ilgili gerek kayyum yönetimindeki yerel yönetimler, gerek Çevre Şehircilik İş Müdürlüğünü ve diğer bütün yetkilileri göreve davet edeceğiz. Konuyla ilgili onlara yazılar yazarak bunların ispatına dair girişimlerimiz olacak. Akabinde de eğer herhangi bir düzenleme ve çalışma gerçekleşmezse eğer suç duyurusu girişimlerinde bulunacağız" dedi.