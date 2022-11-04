Diyarbakır Stadyumu’na çevre düzenlemesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda Türkiye Milli Futbol Takımı’nın maçına ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır Stadyumu’nda çevre düzenleme çalışmalarına başladı.Gündem Ekspres / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 33 bin izleyici kapasitesine sahip Diyarbakır Stadyumu çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ilk etapta oluşturulan 12 kişilik ekip, 48 bin metrekarelik alanda yabani ot budaması yaptı.

Peyzaj çalışmaları kapsamında muhtelif alanlarda 14 kamyon hafriyat temizliğini gerçekleştiren ekipler, toprak eksiği olan lokasyonlara toplam 33 kamyon toprak takviyesi yaptı.

Ekipler, çevresel etmenlerle aşınmış olan çim alanları rehabilite etmek üzere zemini tesviye etmeye devam ediyor. Tesviye edilen toprak zemine daha sonra çimlendirme çalışmaları yapılacak.

Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Diyarbakır Stadyumu alanında yer alan farklı türlerde, çalı ve ağaçların budama işlemini de gerçekleştirecek. Düzenleme çalışmalarının milli maç öncesi tamamlayarak hizmete sunulması bekleniyor.