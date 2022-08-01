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Diyarbakır Lice'de silahlı kavga! 1 ölü

Yerel 01.08.2022, 17:55
Diyarbakır Lice'de silahlı kavga! 1 ölü

Diyarbakir’ın Lice ilçesine bağlı olan Çeper Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi öldü.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre hayvan otlatma dolayısıyla çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan Aziz Atagören isimli vatandaşın Yusuf Akman (21) adlı vatandaşı silahla ateş açarak vurdu.

Olay yerinde yaşamını yitiren Yusuf Akman önce Lice Halis Toprak Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıdnan otopsi işlemleri için Yusuf Akman’ın naşı Diyarbakır  Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri ardından hayatını kaybeden Akman’ın cenazesi Lice’nin Çeper mahallesinde defnedildi.

Cinayeti işleyen Aziz Atagören’in olay yerindne kaçtığı ve konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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