Diyarbakır Kulp'ta DİSKİ muhtarları dinledi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kulp’ta muhtarların talep ve önerilerini dinledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - DİSKİ, ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılayabilmek için mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Mahalle muhtarlarından alınan talep ve öneriler DİSKİ’nin, ilçelerde yürüttüğü ve yürüteceği çalışmalara yön veriyor. Sorunlarında masaya yatırıldığı buluşmada Kulp’ta görev yapan muhtarlar, bağlı oldukları mahallelerin talep ve önerilerini dile getirdi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, planlanan projelerle ilgili yaptığı bilgilendirmede altyapı ve içme suyu için büyük bir özveri ile çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, her yerin ihtiyacına uygun hizmetleri yapmak için gayret gösterdiklerini kaydetti. DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait hatlardan kaçak su çekilmesi halinde yasal işlem yapacaklarının altını çizen Tutşi, “Suya hak ve hukuk meselesi olarak bakıyoruz. Yoksa kurum olarak bir kazanç beklemiyoruz. Elde edilen tahsilat tutarlarıyla da şehrimizde kaliteli hizmet yapmak için uğraşıyoruz. Kaçak bir şekilde içme suyunu bahçe ve bostan sulamada kullanırken birileri elinin yüzünü yıkayacak su bulamıyor" diye konuştu.

Toplantıya Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, ilçedeki kamu ve kurum müdürleri ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının ardından Tutşi ve Gözlet, yapımı biten Kulp ikinci paket içme suyu arıtma tesisini inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.