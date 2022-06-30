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Diyarbakır Kayapınar'da korkutan yangın
Yerel 30.06.2022, 17:57
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın büyük korku ve endişeye neden oldu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki yangın, bir apartmanın dış cephesinde bulunan bacanın alev alması sonucu çıktı.
Korku dolu anlar yaşatan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 Acil'e bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Çıkan yangında can ve mal kaybı bulunmazken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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