Diyarbakır Kayapınar'da aşure ikramı

Diyarbakır’da Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi ve Muharrem ayının onuncu günü olan “Aşure Günü” çerçevesinde Park 75’te vatandaşlara aşure dağıttı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Kayapınar İlçe Belediyesi, Muharrem ayının onuncu günü dolayısıyla ‘Aşure Günü’ etkinliği düzenledi.

Park 75’te gerçekleşen etkinlikte Başkan Karaman ve belediye ekipleri, vatandaşlara aşure ikram etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Karaman, aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu belirterek, "Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugünde kültürümüzün özü olan “birlik ve beraberlik” bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure yapmaya ve muhabbetle paylaşmaya devam etmektedir” dedi.