Diyarbakır Kayapınar'da 213 kişiye evde bakım

Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi’ne bağlı Evde Bakım Birimi ekipleri, kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların yaşam kalitesini arttırabilmek için evde bakım hizmeti veriyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Belediyesi'nden yapılan açıklamada toplamda 213 vatandaşın aktif olarak yararlandığı hizmet 7 sağlık teknikeri ve 7 temizlik personeli tarafından verildiğine dikkati çekildi.

İlçe sınırları içerisinde yardıma muhtaç, yalnız bırakılan ve kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetleri devam ederken, yardıma muhtaç vatandaşların sağlık ve ev temizliği gibi ihtiyaçlarını gideren hizmet çerçevesinde pansuman, sonda, öz bakım, psikolojik danışmanlık hizmeti, çamaşır yıkama ve kurutma ile kuaför hizmetleri verildiği vurgulandı.

Kayapınar’ın yaşanabilir, sağlıklı ve ulaşılabilir bir kent olması için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, sağlıklı birey olmadan, sağlıklı toplum olamaz değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, Kayapınar'da yaşayan tüm bireyleri mutlu etmenin en önemli görev olduğunu belirterek, 158 kişiye temizlik, 42 kişiye sonda ve 13 kişiye de pansuman hizmeti verdiklerinin altını çizdi.