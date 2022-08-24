Diyarbakır Kayapınar'da 213 kişiye evde bakım
Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi’ne bağlı Evde Bakım Birimi ekipleri, kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların yaşam kalitesini arttırabilmek için evde bakım hizmeti veriyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Belediyesi'nden yapılan açıklamada toplamda 213 vatandaşın aktif olarak yararlandığı hizmet 7 sağlık teknikeri ve 7 temizlik personeli tarafından verildiğine dikkati çekildi.
İlçe sınırları içerisinde yardıma muhtaç, yalnız bırakılan ve kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetleri devam ederken, yardıma muhtaç vatandaşların sağlık ve ev temizliği gibi ihtiyaçlarını gideren hizmet çerçevesinde pansuman, sonda, öz bakım, psikolojik danışmanlık hizmeti, çamaşır yıkama ve kurutma ile kuaför hizmetleri verildiği vurgulandı.
Kayapınar’ın yaşanabilir, sağlıklı ve ulaşılabilir bir kent olması için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, sağlıklı birey olmadan, sağlıklı toplum olamaz değerlendirmesinde bulundu.
Karaman, Kayapınar'da yaşayan tüm bireyleri mutlu etmenin en önemli görev olduğunu belirterek, 158 kişiye temizlik, 42 kişiye sonda ve 13 kişiye de pansuman hizmeti verdiklerinin altını çizdi.
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0