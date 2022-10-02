Diyarbakır İtfaiyesi'nden 3 bin 500 öğrenciye yangın eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verdi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik teorik ve pratik eğitimler düzenledi.

İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri, hazırlanan program kapsamında öğrencileri, LPG ve doğal gazdan kaynaklı, konutlarda veya işyerlerinde meydana gelebilecek yangınlarda, yoğun duman ve zehirli gazlar ile ilgili bilgilendirdi.

Eğitimlerde İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yangınlar sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Yangın söndürme işleminin ne şekilde yapıldığını pratik yaparak öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, ayrıca merak ettikleri soruları eğitimi veren görevlilere yöneltti.

Hafta kapsamında toplamda 20 okulda 3 bin 500 öğrenciye eğitim veren İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yıl boyunca öğrencilere yönelik eğitimlerine devam edeceği bildirildi.