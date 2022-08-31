Diyarbakır'ın caddelerini asfalta devam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesine bağlı Eski Siverek caddesi ile Yenişehir ilçesi Piran caddesinde yol yapım ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında 30 metre genişliğe, 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Eski Siverek Caddesi'nde 19 bin ton sıcak asfalt ile yol yapım, 30 metre genişliğe 1000 metre uzunluğa sahip Piran Caddesinde de 3 bin 800 ton sıcak asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların yakın zamanda tamamlanması ile şehir trafiğindeki yoğunluk rahatlayacak.