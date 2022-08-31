Diyarbakır Hani'deki altyapı sorunları görüşüldü

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Hani’de muhtarların talep ve önerilerini dinledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde ve kent merkezinde içme suyu ile kanalizasyon sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hani ilçe merkezinde Aynkebir kaynağı ve yer altında geçen tarihi kanallarda meydana gelen tıkanıklığın çözülmesi için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su’nun talimatı üzerine harekete geçtiklerini belirten DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, ilçede devam eden çalışmaları Kaymakam Abdullah Yüksel ve Belediye Başkanı İbrahim Lale ile birlikte inceledi.

Tutşi daha sonra Lale’yi makamında ziyaret ederek ilçede başta içme suyu olmak üzere yaşanan sorunları ve çözümleri görüştüğü toplantı düzenledi.

Sorunların masaya yatırıldığı toplantıya katılan muhtarlar, bağlı oldukları mahallelerin talep ve önerilerini dile getirdi.

"DABAN DERESİ KORUNACAK"

İlçede altyapı sorunlarını gidermek için çalıştıklarını belirten Tutşi, Hani Atıksu Arıtma Tesisi’ni yıl sonunda bitirmeyi planladıklarını kaydetti. İlçede daha önce atıksuların Daban Deresi’ne gelişi güzel şekilde deşarj edildiğini ifade eden Tutşi, yeni inşa edecekleri 1183 metre uzunluğundaki ana kolektör hattı sayesinde atıksuların temizlenerek dereye deşarj edileceğini kaydetti.