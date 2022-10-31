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Diyarbakır Hani'de atıksu arıtma çalışmalar hızlandı

Yerel 31.10.2022, 18:17
Diyarbakır Hani'de atıksu arıtma çalışmalar hızlandı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ve İLBANK işbirliğiyle inşa edilen Hani Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan çalışmalar sona geldi.Gündem Ekspres / DİYARBAKIR (İGFA) - DİSKİ Genel Müdürlüğü doğa dostu projeler ile kent merkezi ve ilçelerde proje çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi çerçevesinde Hani’de yapımı süren Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında, bölgede zaman zaman yaşanan koku problemi sona erecek ve vatandaşlar daha temiz bir çevreye kavuşacak.

Kaba inşaat işlemlerinin tamamlayan ekipler, elektrik ve mekanik çalışmalarına başladı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Bayrak çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı. Tutşi, atıksu arıtma tesisi ile Hani’nin güçlü altyapı ve sağlıklı çevreye kavuşacağını söyledi.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen yerleşim alanlarının atık sularının giderilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Tutşi, ilçelerde inşa ettikleri tesislerle yer altı ve tatlı su kaynakları dışında halk sağlığını da korumuş olduklarını dile getirdi. Tutşi, Hani Atıksu Arıtma Tesisinin, ilçenin 2055’e kadar süre zarfında ihtiyaçlarına cevap verebileceğini belirtti.

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