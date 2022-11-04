Diyarbakır DİSMEK’te eğitimler sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin farklı branşlarda açtığı mesleki kurslarda eğitimler devam ediyor.Gündem Ekspres / DİYARBAKIR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK), her yaş grubundan Diyarbakırlılara yönelik verdiği mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları yoğun ilgi görüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kentte istihdamı artırma ve çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla açtığı kursların eğitimleri, Sümerpark ve Göletli Park’taki kurs merkezlerinde sürüyor.

Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı aralarında bilişim teknolojileri, finansman, spikerlik, Almanca A1, tekstil, cilt bakım ve Filografi’nin de olduğu farklı branşlarda açılan mesleki eğitim kurslarında engelli, kadın ve her yaştan vatandaşlar ücretsiz şekilde yararlanıyor. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

Merkeze eğitim almak için başvuru yapmak isteyen kursiyerler, detaylı bilgi ve başvuru işlemlerini online olarak; www.dismek.org.tr web sitesi üzerinden veya Sümerpark ya da Göletli Park kurs merkezlerinden yapabilecek.