Diyarbakır'da 'yeşil' için gece mesaisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu ekipler cadde ve refüjlerle dikilen ağaçların gelişmesini sağlamak için gece mesaisi yapıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, bitki zararlıları, hastalık ile bitki gelişimine yönelik bitki koruma ve bakım hizmeti kapsamında Diyarbakır'da Nisan 2022 itibariyle başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinin, cadde, orta refüj ile kavşaklarına diktiği ağaçların gelişmesini sağlamak amacıyla gece saatlerinde çalışma yürütüyor.

Toprakla buluşturulan fidanların korunması için belirlenen takvim doğrultusunda Nisan itibariyle, gelişim düzenleyici ve gübre uygulamasıyla başlayan çalışmalar, aşırı sıcaklar ile su ihtiyacının bitki üzerindeoluşturduğuı stres durumuyla birlikte ilaçlama işlemleri hızlandırıldı.

Özellikle toprak pH’sının uygun olmadığı alanlara çalışmalarını yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, dekoratif bitkilerden çiçek dönemi en uzun olan oya ve zakkumlarda yaprak biti, yaprak galeri sineği, diğer fidanlarda ise kırmızı örümcek ve benzeri zararlılara karşı ilaçlama işlemlerine Ekim ayına kadar devam edeceği öğrenildi.