Diyarbakır'da 'yaz spor' açılışı

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Spor Okulları, 47 salon, saha ve parkurda 36 spor branşında törenle açıldı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da Spor Okulları'nın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Şehit Polis Halit Gülser Kapalı Spor Salonu'ndaki açılışa; Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin, Spor Şube Müdürü Abdulbaki Karabuluk, Okul Sporları Şube Müdürü Metin Öcal, Sicil Lisans Şube Müdürü Turgay Sayın, aileler, antrenörler ve sporcular katıldı. .

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, büyüyen, gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye'de gençlik ve spor faaliyetlerinin öneminin her geçen gün daha da arttığına dikkati çekti.

"Spor artık ihtiyaçtan çok yaşamın bir parçası" diyen Uslu, "İnsanlar ve toplumlar arası diyalogun önemli bir aracı haline gelmiştir. Yarınlarımızın, en değerli varlıkları olan çocuklarımızın her yönden gelişmelerinde büyük etkisi olan sporun uygulanması ve doğru planlanması çok önemlidir. Spor Bakanlığımızın hazırladığı “Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları” uygulamasındaki amaç çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumaktır” diye konuştu.