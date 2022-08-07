Son Dakika

Diyarbakır'da ulaşım ağı genişliyor

Yerel 07.08.2022, 14:38
Diyarbakır'da ulaşım ağı genişliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,  Ergani-Dicle, Ergani-Kesentaş ve Hani Gürbüz mahallelerine otobüs seferleri başlatıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye başkan vekili Ali İhsan Su, ilçe ziyaretlerinde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması talimatı üzerine Ulaşım Daire Başkanlığı kırsal ilçe ve mahallelerde ulaşım ağını genişletmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, pandemi nedeniyle kaldırılan Ergani-Dicle ve Diyarbakır-Gürbüz mahallesi hatlarına yeniden birer toplu ulaşım aracı; ayrıca, Ergani-Kesentaş mahallesi arasına da 1 toplu taşıma aracı tahsis edildi.

Toplu taşıma araçları 3 güzergahta, 8 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yeni oluşturulacak hatlar ve güzergahları şöyle belirlendi:

Ergani – Dicle Güzergâh; Ergani İlçe Otogarı – Gözekaya Mahallesi – Şölen Mahallesi – Cömert Mahallesi – Hevsel Mahallesi – Dicle İlçesi (33,59 Km)

Ergani - Kesentaş mahallesi Güzergah; Kesentaş Mahallesi – Dağ Arası – Yol Bulan Mahallesi – Salihli Mahallesi – Pınarkaya Mahallesi – Ergani – Hastane (17,3 Km.)

Diyarbakır-Gürbüz mahallesi Güzergah Batı İlçe Otogarı – Urfa Yolu – Tesisler – Seyrantepe – Yiğit Çavuş – Karaçalı – Büyükkadı –– Büyükakören – Sergen – Çardaklı ve Gürbüz Mahalleleri (68 km.)

Yorumlar (0)
29
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ağustos 2022
İmsak 04:17
Güneş 05:59
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:21
Yatsı 21:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Beşiktaş 1 3
3. Gaziantep FK 1 1
4. Sivasspor 1 1
5. Adana Demirspor 0 0
6. Alanyaspor 0 0
7. Ankaragücü 0 0
8. Antalyaspor 0 0
9. Karagümrük 0 0
10. Fenerbahçe 0 0
11. Galatasaray 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. Kayserispor 1 0
19. İstanbulspor 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Leeds United 1 3
6. Chelsea 1 3
7. Fulham 1 1
8. Liverpool 1 1
9. Brentford 0 0
10. Brighton 0 0
11. Leicester City 0 0
12. M.City 0 0
13. M. United 0 0
14. West Ham United 0 0
15. Wolverhampton Wanderers 1 0
16. Everton 1 0
17. Aston Villa 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Nottingham Forest 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0