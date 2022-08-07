Diyarbakır'da ulaşım ağı genişliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani-Dicle, Ergani-Kesentaş ve Hani Gürbüz mahallelerine otobüs seferleri başlatıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye başkan vekili Ali İhsan Su, ilçe ziyaretlerinde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması talimatı üzerine Ulaşım Daire Başkanlığı kırsal ilçe ve mahallelerde ulaşım ağını genişletmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, pandemi nedeniyle kaldırılan Ergani-Dicle ve Diyarbakır-Gürbüz mahallesi hatlarına yeniden birer toplu ulaşım aracı; ayrıca, Ergani-Kesentaş mahallesi arasına da 1 toplu taşıma aracı tahsis edildi.

Toplu taşıma araçları 3 güzergahta, 8 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yeni oluşturulacak hatlar ve güzergahları şöyle belirlendi:

Ergani – Dicle Güzergâh; Ergani İlçe Otogarı – Gözekaya Mahallesi – Şölen Mahallesi – Cömert Mahallesi – Hevsel Mahallesi – Dicle İlçesi (33,59 Km)

Ergani - Kesentaş mahallesi Güzergah; Kesentaş Mahallesi – Dağ Arası – Yol Bulan Mahallesi – Salihli Mahallesi – Pınarkaya Mahallesi – Ergani – Hastane (17,3 Km.)

Diyarbakır-Gürbüz mahallesi Güzergah Batı İlçe Otogarı – Urfa Yolu – Tesisler – Seyrantepe – Yiğit Çavuş – Karaçalı – Büyükkadı –– Büyükakören – Sergen – Çardaklı ve Gürbüz Mahalleleri (68 km.)