Diyarbakır'da şizofreni hastası kayboldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan şizofreni hastası için ekipler seferber oldu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Şölen Mahallesi'nde şizofreni hastası Murat Kuru dün akşam saatlerinde kayboldu.

Kaybolan şizofreni hastasının bulunması için ailesi kendi imkanlarıyla arama çalışmaları başlattı.

Kendi imkanlarıyla Kuru'ya ulaşamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Murat Kuru'nun kardeşi Alihan Kuru, öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, ANDA arama kurtarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sevk edilen ekipler, Şölen ve Bademli kırsalında arama çalışmalarını sürdürüyor.