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Diyarbakır'da rehber köpek ile 'engelsiz' seyahat

Yerel 24.08.2022, 18:24
Diyarbakır'da rehber köpek ile 'engelsiz' seyahat

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların belediyeye ait otobüslerde yolculuklarını güvenli bir şekilde yapabilmeleri için “Rehber Köpek” ile seyahat edebilmelerini sağlayacak.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kuralları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce “Erişebilirlik”, “Rehber Köpekler”in ulaşım araçlarına binişlerine izin verilmesi yazısına istinaden çalışma yaptı.

Çalışmaya göre görme engelli vatandaşların Büyükşehir'e ait tüm toplu taşıma araçlarında, rehber köpek ile yolculuk yapabilmesine olanak sağlandı.

Ayrıca aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabileceği kaydedildi.

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