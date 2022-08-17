Diyarbakır'da 'özel' sosyalleşme

Diyarbakır'da özel gereksinimli bireyler, aktif yaşam merkeziyle sosyalleşiyor. Ücretsiz servis imkanının bulunduğu merkezden bugüne kadar 212 özel gereksinimli birey faydalandı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, aktif yaşam merkezinde düzenlediği etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatlarına katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik kursların yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerle hayatlarına renkleri anlar katmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklı engel (zihinsel, fiziksel, otizmli, down sendromlu ve işitme) grubundaki bireyler için etkinlikler düzenliyor.

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda faaliyetlerini sürdüren Aktif Yaşam Merkezinde müzik atölyesi, spor salonu, bilgisayar atölyesi, özel çocuklar için okul öncesi çocuk gelişim sınıfı, hobi ve boyama atölyeleri yer alıyor.

Haftanın 7 günü Aktif Yaşam Merkezi'ndeki eğitimlerden yararlanan özel gereksinimli bireyler, hem öğreniyor hem de arkadaşlarıyla doyasıyla eğleniyor.

Aktif Yaşam Merkezinde bulunan Artı 1 kafede ücretsiz olarak sabah kahvaltısı yapan özel gereksinimli bireyler daha sonra alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslere katılıyor.

Serbest zamanlarda ise stres atmak için Artı 1 kafede eğitmenlerinin gözetiminde oyunlar oynuyor.