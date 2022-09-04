Diyarbakır'da öğrencilerden Hayvan Bakımevi'ne ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Yenişehir Belediyesi yaz kampı öğrencilerini ağırladı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde sokak hayvanlarının bakımlarının yapıldığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesi yaz kampında eğitim gören 6-14 yaş aralığındaki öğrenciler, Hayvan Bakım Evi’ni ziyaret etti.

Veteriner Hekim Suat Gül, hayvanlara yönelik barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi vererek öğrencilere üniteleri gezdirdi. Gül, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Öğrenciler, sokakta bakıma muhtaç olan ve bakımevinde ihtiyaçları giderilen hayvanları ziyarete ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.