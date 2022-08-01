Diyarbakır'da kuyumculara soygun eğitimi

Diyarbakırlı kuyumcular kentte bir ilki yaşadı. Oda, kuyumcu esnafa soyguna karşı neler yapmaları gerektiği konusunda seminer düzenledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, oda bünyesinde böyle çalışmaları sık sık yapacaklarını söyledi.

Vatandaşlara ve sektörlerine faydalı olacağını düşünerek bunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Yüksel, “Sektörümüzde son 15 yıl içinde üç talihsiz olay oldu. Yakınlarına baş sağlığı diledik. Onları hatırlayarak adlarına plaket takdim ettik. İnşallah sektörümüzün başına bir daha böyle talihsiz olaylar gelmez. Sektöre faydalı olacak, teknik ve güvenlik anlamında Mücahit hocamız çalışma yaptı. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Birlik beraberlik içinde esnaf bir birini koruyarak, sahip çıkarak ahlaklı bir ticaret yürütmemiz gerekiyor. Burada bunu da yansıttık” dedi.

Ulusal Judo Federasyonu Yakın Savunma Tekniği Kurul Üyesi Mücahit Yılmaz, Diyarbakır’da bir ilk yaşandığını kaydetti.

Kuyumcular Odası Başkanlığı'nın iş birliğiyle kuyumculara yönelik güvenlik tedbirleri semineri düzenlendiğini aktaran Yılmaz, “Bu seminerde daha önceden saldırı nedeniyle vefat edenler anıldı. Keyifli, güzel taktik ve teknik bir eğitim yapıldı. kuyumcu personelinin iş yeri açma, kapatması, müşteri karşılanması, saldırı anında nasıl doğru hareket etmesi gerektiğiyle farkındalık semineri oluşturduk” diye konuştu.