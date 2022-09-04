Diyarbakır'da kırsal destekler yüz güldürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için ilçelerde 50 Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinin bakım ve onarımını tamamladı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, son dönemde bazı bölgelerde yaşanan kuraklıktan dolayı tarımsal ve hayvansal sulama konularında ciddi sorunlar yaşayan çiftçilere destek çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, tarım ve hayvancılıkta verimin arttırılması amacıyla HİS göletlerinin bakım ve onarımını yapıyor.

Hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve tarımsal sulamada büyük önem taşıyan HİS göletlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda göletlerin bentleri yenilenerek göl aynasında oluşan taş ve topraklar iş makineleri ile temizleniyor.

Bentlerde oluşan aşınma, çökme ve yarılma, göl aynasında ölü hacim seviyelerine kadar malzeme ile dolan, dip savak borusu ve vanaların tahrip olması ile yaklaşık 25 ve 40 yıllık ekonomik ömrü dolan HİS göletlerinde bakım ve onarımı yapılıyor.

2022 yılında Bismil’de 4, Hazro’da 3, Silvan’da 8, Kulp’ta 4, Sur’da 11, Bağlar’da 2, Çınar’da 9, Çermik’te 2, Ergani’de 1, Kayapınar’da 3, Dicle’de 3 ve havuz olmak üzere toplam 50 göletin bakım ve onarımı ile 1 havuz yapımı gerçekleştiğini belirten yetkililer, mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile mevcut HİS göletlerindeki bakım ve onarım çalışmaları kentin hayvancılığına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Hatırlanacağı gibi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2021 yılında toplam 61 HİS göleti yapım bakım ve onarımnı gerçekleştirmişti.