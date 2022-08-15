Diyarbakır'da “Kentini Tanı Kendini Tanıt” projesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, esnaflara yönelik başlattığı “Kentini Tanı Kendini Tanıt” projesi kapsamında düzenlediği geziler devam ediyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, esnafın kente gelen turistlere daha iyi hizmet vermesinin sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında kadın esnaf ve meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler kentteki tarihi ve turistik mekânları gezdi.

Gezi programında katılımcılara rehberler tarafından kentin tarihi ve turistik yerleri ile ilgili bilgi verildi.

Programda yer alan katılımcılar, İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman ve 27 şehit sahabe kabirlerinin bulunduğu alan, Ulu Camii, Hasanpaşa Hanı, Kervansaray (Deliller Hanı), Gazi Köşkü ve Diyarbakır Kent Müzesini gezdi.