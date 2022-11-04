Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde 13 katlı bir binanın inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.Gündem Ekspres / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre 13 katlı bir inşatta yalıtım işçisi olarak çalışan C.A isimli genç çalışma esnasında dengesini kaybederek inşattan düştü.



Olayı gören diğer inşaat işçilerinin durumu ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden genç işçinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.