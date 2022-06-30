Diyarbakır'da gazeteci Gök'e verilen cezaya DEVA'dan tepki!

Diyarbakır’da 5 yıl önceki Nevroz kutlaması sırasında polisin açtığı ateş sonucu üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un öldürülme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök hakkında 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gök’e, 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verildi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da 2017 yılında olaylara ilişkin üniversite öğrencisini fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök'ün 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddialarıyla yargılandığı davanın duruşmasında verilen cezaya DEVA Partisi İl Başkanı Avukat Cihan Ülsen'den tepki geldi.

"ÖLDÜRMEK SERBEST, FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK!"

İl Başkanı Cihan Ülsen, gazeteci Gök'e verilen cezaya ilişki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkesin gözü önünde Kemal Kurkut’u öldüren polisin beraat ettiği; buna karşın işlenen bu cinayeti görüntüleyen gazeteci Abdurrahman Gök’ün ise hapis cezası aldığı bir ülke burası. Adaletin kantarında öldürmek serbest, fotoğraf çekmek yasak!” ifadelerini kullandı.