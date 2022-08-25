Diyarbakır'da ‘en iyi narkotik polisi anne’ semineri

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla özel gereksinimli bireylere yönelik olarak “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri düzenlendi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireylere yönelik “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri düzenlendi.

Semineri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği’nde görevli eğitici narko rehberler sundu.

TUBİM Büro Amirliği’nde görevli eğitici narko rehberlerin yapmış olduğu sunumda madde bağımlılığının toplumsal halk sağlığı sorunu olduğuna değindi.

Herkesin bağımlı olma riski olduğuna dikkati çekileen sunumda, "Benim çocuğum yapmaz!" anlayışının yanlış olduğuna vurgu yapılarak, proje ile çocukların madde kullanımına başlanmasının önüne geçmek ve kullanımının başında fark edilerek engellenmesini amaçlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda 8 aylık zamanda 5 bin 760 özel güvenlik görevlisine, bin 248 kamu görevlisine ve 5 bin 66 anne olmak üzere toplamda 12 bin 74 kişiye narko rehber eğitimi verildiği öğrenildi.